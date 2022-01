Guinée : amis, conseillers, mentors… avec qui dirige Mamadi Doumbouya ?

Le président de la transition peut compter sur un cercle de fidèles, discrets ou en première ligne. Voici la garde rapprochée de l’homme fort du pays.

Plus de quatre mois après le coup d’État du 5 septembre mené par Mamadi Doumbouya, la liste exacte des membres du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) – premier organe de la transition définie par la charte entrée en vigueur le 28 septembre – n’a toujours pas été dévoilée. Tout juste sait-on qu’il est « composé des éléments des forces de défense et de sécurité ».

Certains de ses membres sont néanmoins des visages connus des Guinéens : présents aux côtés du numéro un de la junte lors des événements officiels ou s’exprimant en son nom via la diffusion de communiqués, ces militaires représentent un élément important du dispositif du colonel.

D’autres personnalités, civiles et bien plus discrètes, usent – plus ou moins – de leur influence dans l’ombre. Certains observateurs s’inquiètent même, en coulisses, de l’ascendance que celles-ci pourraient avoir sur le président. Qu’ils aient un statut officiel au sein de l’armée ou du gouvernement, ou bien qu’ils se contentent de graviter autour du palais, ils ont l’oreille et la confiance de Mamadi Doumbouya. Et ils pourraient bien jouer, par la suite, un rôle crucial.