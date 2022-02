Henri Konan Bédié et Lofti Bel Hadj. © Photomontage : JA

« Lotfi Bel Hadj, Lobbyiste à tout prix » (2/2). L’agence d’influence digitale dirigée par Lotfi Bel Hadj fut chargée de la communication du PDCI-RDA d’Henri Konan Bédié en vue de la présidentielle ivoirienne d’octobre 2020. Une collaboration qui s’est soldée par un échec.

Confortablement installé dans un canapé en cuir de ses bureaux haussmanniens, un homme d’affaires proche d’Alassane Ouattara nous tend une photo imprimée format A4. L’été 2020 touche à sa fin dans une capitale parisienne débarrassée pour un temps de l’épidémie de Covid-19. Notre interlocuteur paraît inquiet. « Qui sont ces hommes ? » demande-t-il. On reconnaît immédiatement Henri Konan Bédié, dans le bureau de sa résidence d’Abidjan. Plus difficilement les personnes qui l’entourent, les communicants français Alain Napoleoni et Jean-Christophe Gallien, ainsi que l’homme d’affaires franco-tunisien Lotfi Bel Hadj.

Présent à Lomé dans le cadre de son contrat avec la présidence togolaise, le patron de la société d’intelligence digitale UReputation, basée à Tunis, a emmené avec lui les deux communicants français chez un autre de ses clients, ivoirien celui-là. L’ancien président vient d’être triomphalement investi candidat du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA) pour l’élection présidentielle d’octobre 2020 par 99,7 % des militants. UReputation est chargée de l’accompagner dans son ultime combat.