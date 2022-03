Chine-Afrique – Deng Li : « L’amitié sino-africaine est sortie consolidée de la crise sanitaire »

Accès au vaccin, engagements pris lors du Focac de Dakar, question de la dette, déséquilibre des échanges commerciaux… Le vice-ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine aborde les grands enjeux qui sont au cœur de la relation entre son pays et le continent.

Entré au ministère chinois des Affaires étrangères en 1987, Deng Li occupe depuis 2021 le poste de vice-ministre en charge de l’Asie de l’Ouest et de l’Afrique, de l’Europe, ainsi que des affaires consulaires et des archives. Ce diplomate de 56 ans a notamment été en poste en Mauritanie, en Algérie et en Turquie, mais aussi en Belgique et en France.

Pour Jeune Afrique, il évoque les grands sujets au cœur de la relation sino-africaine, et détaille les engagements pris par son pays lors du forum de coopération organisé à Dakar à la fin de novembre 2021.