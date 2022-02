[Data] Munich Re, Africa Re… : qui sont les leaders continentaux de la réassurance ?

Si la crise du Covid-19 et le ralentissement économique sont venus grignoter le volume des primes collectées par les réassureurs africains en 2020, ces facteurs n’ont pas entaché la forte prééminence des acteurs anglophones sur le secteur.

En Afrique, « l’assurance des assureurs » est majoritairement une histoire anglophone. C’était le cas ces dernières années et cela s’est confirmé sur l’exercice 2020 comme le montre l’analyse des chiffres d’affaires combinés les plus importants, des résultats nets les mieux préservés sur une année en moyenne (entre 2019 et 2020) et des parts de marché significatives, menée par Jeune Afrique.

À Lire Assurances : les réassureurs se renforcent

À elle seule, l’Afrique du Sud, plus grand marché pour le secteur des assurances sur le continent, concentre huit des principaux réassureurs continentaux (filiales locales des grands groupes internationaux en majorité), pour 50 % des quelque 4,5 milliards de revenus dégagés par les premiers acteurs du secteur en 2020. Derrière, Kenya et Nigeria – dont le leader Africa Re cède sa première place au sud-africain Munich Re – se disputent les deuxième et troisième positions, ainsi que le tiers des primes de ce même marché.

Belle résistance des acteurs nord-africains

Malgré cette domination effective du secteur par les réassureurs de la sphère anglophone – dont le fonds de commerce est de racheter une partie des risques souscrits par une compagnie d’assurance auprès de ses assurés -, les acteurs nord-africains arrivent à se distinguer parmi les leaders.

Première compagnie de réassurance du marché marocain, avec plus de 70 % de part de marché, la Société centrale de réassurance (SCR) a enregistré une croissance de plus de 40 % de son chiffre d’affaires en 2020, à 292 millions de dollars. Son homologue algérienne, la Compagnie centrale de réassurance (CCR), détenue par l’État, a encaissé les effets de la pandémie de Covid-19 sur ses résultats. Son revenu a baissé de 15 % par rapport à 2019 mais elle figure toujours dans le haut du classement des réassureurs africains.

Embellie à venir

À l’instar du secteur de l’assurance, au sens strict, le marché subsaharien francophone se caractérise par une diversité d’acteurs de plus petite taille, 11 sur 19 ont un chiffre d’affaires inférieur à 100 millions de dollars dans notre classement, cinq en-dessous de 60 millions.

>>> À lire sur Africa Business+ : Allianz débourse 81 millions pour entrer dans Africa Re <<<

Si les revenus des réassureurs ont marqué le pas en 2020, sur fond de récession économique généralisée sur le continent, pour les spécialistes, une amélioration est à attendre sur 2021 en raison des perspectives de croissance et d’un durcissement des taux de réassurance (visant à rétablir un niveau de rentabilité plus élevé et adéquat pour les différents acteurs).

Infographie : Classement 2020 des réassureurs africains