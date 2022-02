Afrique de l’Ouest : quatre milliards de dollars de produits agricoles gâchés par an

Mangues qui pourrissent sur place en Côte d’Ivoire, au Mali, en Guinée, oignons du Sénégal mal conservés et invendables… Il existe pourtant des recettes pour améliorer le stockage et les circuits de distribution des produits agricoles.

Elles s’appellent Ndéye Marie Aïda Ndiéguène et Aminata Sow Ndiaye. La première, une ingénieure en génie civil à la tête de l’entreprise Ecobuilders MS, construit des hangars de stockage écologiques qui gardent la fraîcheur de la terre pour assurer la conservation des récoltes. La seconde, entrepreneuse diplômée en agroalimentaire, développe actuellement sa start-up Produits culinaires pour cuisine rapide (PCCR), pour transformer l’oignon local, à raison de cinq tonnes par semaine, via un processus industriel. Leur point commun ? L’innovation de ces deux Sénégalaises pour réduire les pertes agricoles massives qui surviennent entre la récolte et le point de vente. Un phénomène qui dépasse les frontières de leur pays.

20 millions de tonnes de nourriture perdues