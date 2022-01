Algérie : les vidéos de Guermit Bounouira depuis la prison de Blida sont-elles authentiques ?

Extradé en 2020 de Turquie, Guermit Bounouira a été condamné par le tribunal militaire de Blida pour espionnage. Quelques jours auparavant, il mettait en cause de hauts gradés de l’armée dans des vidéos diffusées depuis Londres et qu’il aurait prétendument enregistrées dans sa cellule.

Guermit Bounouira, adjudant-chef à la retraite et ancien secrétaire particulier d’Ahmed Gaïd Salah, a été condamné, le 10 janvier, à la peine capitale par le tribunal militaire de Blida, où il est détenu depuis son extradition de Turquie, en juillet 2020.

Bras droit de l’ancien vice-ministre de la Défense et chef d’état-major de l’armée décédé en décembre 2019, Bounouira était poursuivi pour « divulgation d’informations classées secret défense touchant aux intérêts de l’Armée nationale populaire (ANP) et de l’État ».

Après la mort d’Ahmed Gaïd Salah en décembre 2019, Guermit Bounouira avait gagné la Turquie et aurait tenté d’obtenir sa naturalisation en échange de documents confidentiels de l’armée algérienne, dont un listing des promotions d’officiers en 2019.

Deux autres personnes ont été condamnées in absentia à la prison à perpétuité dans le cadre de la même affaire. Il s’agit du général Ghali Belkecir, patron de la gendarmerie nationale entre juillet 2018 et juillet 2019, en fuite à l’étranger et qui fait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt internationaux émis par le tribunal militaire de Blida.

Trois vidéos