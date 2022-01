Bénin – Abdoulaye Bio Tchané : « Pour changer les mentalités, il faut montrer l’exemple »

Ministre d’État du Bénin, chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale. © Yanick Folly pour JA

Le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale est le bras exécutif du président Talon, en particulier pour la mise en œuvre des réformes. Il revient pour « Jeune Afrique » sur les priorités du second quinquennat. Et sur la façon dont elles sont perçues.

En le nommant ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Patrice Talon a fait d’Abdoulaye Bio Tchané (ABT) le numéro un de son gouvernement sans Premier ministre. À 69 ans, l’allure élancée, tiré à quatre épingles et toujours ponctuel, l’ancien banquier est l’incarnation parfaite du grand serviteur de l’État.

Ministre des Finances (1998-2002), directeur Afrique du FMI (2002-2008), puis président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD, de 2008-2011), ABT fonde son cabinet de conseil stratégique et d’ingénierie financière, Alindaou Consulting International, dès son retour à Cotonou, où il renoue avec la politique. Candidat malheureux à la présidentielle de 2011, puis de 2016, il rejoint alors le président Patrice Talon. Depuis, il tient à ses côtés le cap des réformes.

Jeune Afrique : Quelles sont les priorités du deuxième quinquennat ?

Abdoulaye Bio Tchané : La priorité de ce gouvernement, c’est le capital humain, l’aménagement du territoire national et le développement des infrastructures, ainsi que la bonne gouvernance. Nous avons placé notre niveau d’ambition très haut au cours du premier quinquennat, et des efforts substantiels sont encore nécessaires.