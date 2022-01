Avion d’Air Côte d’Ivoire saisi : les véritables origines de l’affaire BNI Gestion-Oumar Diawara

Suivie de près à la présidence, l’affaire opposant l’investisseur et l’État ivoirien a commencé fin 2015, lorsque l’ex-directrice générale de BNI Gestion a tenté de profiter du boom immobilier à Abidjan.

Personne ne parle plus d’elle ou presque et cela lui va très bien. Fatoumata Sakandé-Cissé, ex-directrice générale de BNI Gestion, aurait d’ailleurs, selon nos sources, un temps quitté la Côte d’Ivoire pour mettre le plus de distance possible entre elle et l’agitation provoquée par l’homme d’affaires congolo-malien Oumar Diawara, lorsqu’il a saisi fin 2021 un avion d’Air Côte d’Ivoire à Bamako.

Sollicitée par Jeune Afrique en novembre, elle a confirmé préférer rester hors champ : « Sur recommandation de mon conseil, je vous contacterai en temps opportun pour échanger avec vous ». Depuis, silence radio. Jusqu’en juillet 2017, l’épouse d’Adama Sakandé-Cissé, bras droit dans le monde des affaires d’Adama Bictogo, président du groupe Snedai et membre très influent du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix, au pouvoir), était la directrice générale sans histoire du gestionnaire d’actif de la Banque nationale d’investissement de Côte d’Ivoire.

Tout s’est emballé lorsqu’elle a vendu, pour le compte de son entreprise, la société immobilière Perl Invest, propriétaire de six terrains, à Oumar Diawara. Et c’est pour récupérer ces actifs, confisqués par l’État, qui lui reproche de les avoir acquis pour le quinzième de leur prix grâce à l’aide de Fatoumata Sakandé-Cissé, que ce dernier s’est lancé dans un retentissant bras de fer avec les autorités ivoiriennes. Pour mieux comprendre l’origine de cette affaire suivie de près à la présidence, il faut revenir quelques années en arrière.

Pression foncière