Hassan El-Shabrawishi, l’atout innovation d’Axa en Afrique

De l’Égypte à la direction africaine du groupe d’assurance, en passant par les arcanes de la direction générale, le quadragénaire mène Axa dans sa transformation sur le continent, portée par de nouveaux modèles.

« À mon retour en Égypte, je suis allé chez Ikea pour acheter des fournitures de bureau. J’en suis reparti deux ans plus tard avec 150 millions d’euros de chiffre d’affaires et environ 800 employés. » En retraçant son parcours, Hassan El-Shabrawishi sourit de cette anecdote qui fait de lui, né en Égypte, un défricheur sur le continent.

Mais quand le géant français des assurances Axa lui donne la responsabilité de monter une filiale au Caire, entre 2014 et 2016, il n’est pas un éclaireur local qu’on envoie seulement pour sa connaissance du terrain. Il a dirigé la transformation des activités méditerranéennes et latino-américaines pendant deux ans, avant d’assister, entre 2013 et 2014, Denis Duverne, alors administrateur et directeur général délégué d’AXA chargé des finances, de la stratégie et des opérations. Un poste prestigieux, occupé par des jeunes talentueux pour y trouver un point d’observation global. « Axa ne me voit pas seulement comme un Africain mais comme un leader global. Et c’est aussi comme ça que je me définis dans le groupe », souligne-t-il.

Hassan El-Shabrawishi se décrit de fait à l’anglo-saxonne (« marié, deux enfants ») et mêle dans son parcours des responsabilités mondiales et continentales. Entre 2016 et 2018, il dirige Axa Next, laboratoire en R&D de l’assureur. Un atout pour prendre ensuite le chemin de la direction Afrique du groupe, où l’affable quadragénaire doit vite faire ses preuves. Depuis 2018, il est DG d’AXA Africa Holding et siège au conseil d’administration de nombreuses filiales africaines (Maroc, Nigeria, Algérie, Côte d’Ivoire, Cameroun, Gabon et Sénégal).

L’Afrique doit devenir le laboratoire des paris d’Axa

Allier segments traditionnels et nouveaux modèles

Car à l’arrivée du nouveau CEO Thomas Buberl, en 2016, Axa s’est interrogé sur la pertinence de ses filiales africaines, en dehors des marchés clés – comprendre l’Égypte, le Nigeria et le Maroc. Elles seront finalement toutes regroupées à la fin de 2017 dans un pôle « International & nouveaux marchés ». Sous la houlette de Benoît Claveranne, Hassan El-Shabrawishi mise alors sur l’innovation, une thématique que le dirigeant égyptien connaît bien. L’Afrique doit devenir le laboratoire des paris d’Axa, notamment la santé, priorité de la nouvelle direction.