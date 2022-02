Bénin : Joël Aïvo et Reckya Madougou espèrent une solution politique

En décembre, les deux opposants ont été condamnés respectivement à dix et vingt ans de prison. Ils ont choisi de ne pas faire appel. Quelles sont les perspectives pour eux ?

Cela va bientôt faire un an que Reckya Madougou et Joël Aïvo sont derrière les barreaux. Le destin de la première, ancienne garde des Sceaux sous Boni Yayi, a basculé le 3 mars 2021, en pleine campagne électorale à quelques semaines de la présidentielle, à laquelle elle se présentait sous la bannière du parti Les Démocrates (LD). Le 11 décembre, à l’issue d’un procès au cours duquel elle a clamé son innocence, l’ex-ministre de la Justice a été reconnue coupable de « financement du terrorisme » et condamnée à vingt ans de prison ferme. Quant à l’universitaire Joël Aïvo, interpellé et incarcéré depuis le 15 avril 2021, il a été condamné le 7 décembre à dix ans de réclusion pour « atteinte à la sûreté de l’État », bien que ses avocats aient dénoncé « un dossier vide dans le fond » et une « procédure approximative ».

Grâce présidentielle ?