Le Bénin, un nouveau modèle économique ouest-africain ?

Une croissance solide, des investissements soutenus, un déficit et une dette maitrisés… Le Programme d’action du gouvernement (PAG) et les mesures d’austérité ont permis de tenir le cap depuis 2020, et même d’enregistrer des résultats inattendus. Pourtant la rue grogne. Décryptage.

C’est une performance tout à fait « honorable qu’a réalisée en 2020 le Bénin en obtenant une croissance de 3,8 %, l’une des plus fortes d’Afrique, au moment où l’Afrique subsaharienne reculait de 1,6 %. Nous tablons sur une croissance de 5,51 % en 2021 et de 6,49 % en moyenne à partir de 2022 », affirme Arthur Minsat, chef économiste pour l’Afrique à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

La dette, le déficit budgétaire et l’inflation demeurent contenus, quoiqu’en hausse. « Cette croissance est tirée par le commerce et les projets infrastructurels, surtout dans les transports, qui sont dopés par la relative stabilité macroéconomique et politique du gouvernement, qui a fait preuve d’un grand volontarisme avec son plan national de développement des infrastructures. »

Remboursement anticipé de la dette

Effectivement, comment ne pas rendre à celui-ci l’hommage qui lui revient, car en ce début d’année 2022, son palmarès est impressionnant.