Cameroun – Banque : UBA à l’abordage du trio de tête ?

Nouveau siège, nouvelles agences, partenariat avec les start-up… United Bank for Africa (UBA) au Cameroun affiche un ambitieux programme pour 2022, après un exercice 2021 jugé fructueux. De quoi concurrencer Afriland, Société générale et SCB ?

UBA Cameroun pourra-t-elle se faire une place sur le podium des banques du pays ? Opérationnelle depuis décembre 2007 dans la première économie de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac), la filiale du groupe bancaire présidé par le tycoon nigérian Tony Elumelu s’est progressivement hissée aux premiers rangs.

En 2020, elle s’était glissée dans le quatuor de tête avec un total de bilan de 937 millions de dollars à la fin de 2020, derrière la filiale du marocain Attijariwafa Bank, Société commerciale de banque Cameroun (1,14 milliard de dollars), et le français Société générale et Afriland First Bank, du capitaine d’industrie camerounais Paul Fokam, co-leaders avec environ 2 milliards de dollars d’actifs. Il est à noter que les derniers résultats d’Afriland First Bank au Cameroun datent de 2019.