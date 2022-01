Maroc : les professionnels du tourisme ruent dans les brancards

Manifestation de l’Association nationale des agences de voyage du Maroc (ANAVM), le 4 janvier, devant le ministère du Tourisme, à Rabat. © Members of the National Association of Travel Agencies of Morocco (ANAVM) protest against the closing of the borders during a demonstration in Rabat on January 4, 2022 as the country tries to rein in surging cases of the Omicron coronavirus variant. © AFP