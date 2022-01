Algérie-France : l’ambassadeur Antar Daoud regagne son poste à Paris

Il avait été rappelé pour « consultations » le 2 octobre 2021 après des propos polémiques d’Emmanuel Macron sur l’Algérie.

Le rétablissement des relations diplomatiques entre Paris et Alger était dans l’air depuis la visite à Alger, en décembre, du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il est désormais effectif.

« Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi l’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, qui reprendra ses fonctions à Paris à partir de ce jeudi 6 janvier 2022 », indique un communiqué de la présidence algérienne diffusé ce 5 janvier.

Quid de l’espace aérien ?

Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune avaient vu leurs relations commencer sous les meilleures auspices en 2019, les deux présidents s’engageant à mener un travail mémoriel pour solder les différends hérités de la guerre d’indépendance (1954-1962).

Mais plusieurs dossiers ont miné la relation algéro-françaises ces derniers mois, de la question mémorielle à celle des visas. Point d’orgue de ces tensions : les propos tenus fin septembre par le président français Emmanuel Macron estimant que le « système politico-militaire algérien » vivait sur la « rente mémorielle » de la guerre d’indépendance.

Des propos tenus dans le cadre d’une rencontre avec des descendants de protagonistes de la guerre d’Algérie à l’Élysée, et rapportés par le journal Le Monde.

Aucune information n’a filtré sur la reprise des vols des appareils militaires français au-dessus du territoire algérien

Alger avait alors rappelé son ambassadeur de Paris, avant d’interdire son espace aérien aux avions militaires français engagés dans des opérations antiterroristes au Sahel.

« Nous regrettons cette situation, qui ne remet cependant pas en cause le bon déroulement de nos opérations, mais qui les rend plus compliquées et plus coûteuses », avait ainsi admis la ministre française des Armées Florence Parly dans les colonnes de Jeune Afrique fin novembre. Pour le moment, aucune information n’a filtré sur la reprise des vols des appareils militaires français au-dessus du territoire algérien.