RDC : Vital Kamerhe en France pour un mois

L’ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi a posé ses valises en France, ce mardi, quelques semaines après avoir bénéficié d’une remise en liberté provisoire. Il doit officiellement y recevoir des soins.

Pour ses proches et son parti, c’est le soulagement. Vital Kamerhe a quitté Kinshasa, ce lundi 3 janvier, à bord d’un jet privé loué pour l’occasion. L’ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, qui a bénéficié d’une mise en liberté provisoire en décembre dernier, était accompagné de Michel Moto, son assistant et directeur de communication, et de Maneno Riziki, son médecin.

À Lire RDC : Vital Kamerhe remis en liberté provisoire

La veille du départ, sa femme, Hamida Chatur, avait elle aussi quitté la RDC. Si un certain flou a d’abord entouré sa destination finale, le couple Kamerhe a maintenant posé ses valises en France, en région parisienne.