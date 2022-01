Côte d’Ivoire : les deux premières résolutions d’Alassane Ouattara pour 2022

Le président ivoirien projette de remanier le gouvernement et les structures de son parti dès le mois de janvier. Voici le détail de ses intentions.

Pour débuter l’année 2022, le chef de l’État ivoirien, Alassane Ouattara, a décidé d’opérer deux importants changements. Le premier concerne le gouvernement dirigé par Patrick Achi, qu’il souhaite remanier dès le mois de janvier. Lors d’un conseil des ministres réuni en décembre, il a d’ores et déjà informé le Premier ministre et les autres participants de son intention.

Ce gouvernement avait été mis en place le 6 avril 2021, au lendemain des élections législatives, et quelques mois après la présidentielle d’octobre 2020. Il se voulait donc très politique. Mais il compte 41 ministres et secrétaires d’État et est désormais jugé pléthorique par le président ivoirien, qui n’est pas satisfait par l’efficacité de certains de ses membres.

Cure d’amaigrissement