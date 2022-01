Climat, sécurité, Chine-Afrique… Les infographies qu’il ne fallait pas rater en 2021

À qui appartiennent les terres africaines ? Quels sont les pays les plus endettés auprès de la Chine ? Les financements climat promis par l’Occident sont-ils à la hauteur ? Chaque semaine, « Jeune Afrique » décrypte l’actualité en datavisualisation. Retour sur les meilleures infographies de cette année 2021.

Qui détient les terres en Afrique ?

L’Afrique est la région du monde la plus ciblée par les transactions foncières à grande échelle. Depuis 2000, de nombreux investisseurs chinois, émiratis, libanais, américains et européens ont acquis en concessions plusieurs dizaines de millions d’hectares de terres arables africaines – un peu plus que la superficie de la Côte d’Ivoire.

Qui sont-ils ? Où investissent-ils ? Qu’y produisent-ils ? Toutes les réponses ici, en infographies.

Où vont les financements climatiques ?

Il y a dix ans, les pays développés s’étaient engagés à mobiliser 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement à faire face au changement climatique. Mais les promesses n’ont pas été tenues.

Combien le continent a-t-il reçu et dans quels secteurs ? Qui sont les principaux bailleurs ? Décryptage en cartes et infographies à retrouver ici.

Combien coûtent les députés ?

Vingt-huit fois plus que le salaire moyen. C’est, en moyenne, la différence entre ce que gagnent les députés africains – sans compter leurs éventuelles primes – et le revenu de leurs administrés. Mais ce chiffre cache de très fortes disparités : celles relatives aux salaires des élus des différents pays, et celles qui existent entre le niveau de vie des députés et celui des populations qu’ils représentent.

Jeune Afrique a mené l’enquête, et les résultats révèlent des disparités parfois abyssales.

Comment la Chine et les États-Unis se disputent le continent

Washington, Pékin, combien de divisions en Afrique ? Dans le bras de fer que se livrent les États-Unis et la Chine au niveau mondial, le continent est au centre de toutes les attentions.

Implantations militaires, vente d’armes, exportations ou encore aide au développement… Décryptage des forces et des faiblesses de Pékin et de Washington sur le continent.

Les futurs rois africains du pétrole… et du gaz

Avec la « méga découverte » pétrolière au large du littoral ivoirien annoncée début septembre – entre 1,5 et 2 milliards de barils de brut –, Abidjan a multiplié par 20 ses réserves du précieux or noir. Saluée comme un succès par le chef de l’État Alassane Ouattara, tant elle porte en germe la promesse de nouvelles perspectives économiques pour le pays, cette découverte s’inscrit dans un mouvement de fond : la redistribution des cartes en cours dans le secteur pétrolier et gazier en Afrique.

Qui sont les gagnants et les perdants de cette nouvelle donne ? La réponse, en infographies, à découvrir ici.

Golfe de Guinée : des pirates toujours plus professionnels

Au fil des années, les pirates qui sévissent dans le Golfe de Guinée ont gagné en expérience. Voire en expertise. Ils se sont professionnalisés et leur modus operandi est désormais bien rodé.

Qui sont ces pirates ? Quelles sont leurs techniques ? Qui visent-ils ? Qui les combat, et comment ? Décryptage d’un phénomène en expansion à retrouver dans cette infographie.

Minusma : combien de soldats africains morts pour le Mali ?

Dans le combat face aux jihadistes, les armées africaines, principales contributrices d’hommes au sein de la Minusma, paient le plus lourd tribut.

Combien sont-ils à être morts au champ d’honneur ? Quels sont les contingents qui ont perdu le plus de soldats ? État des lieux en cartes et en infographies.

Surpêche en Afrique de l’Ouest

Quelle est la véritable ampleur du pillage des ressources halieutiques par les Européens et les Asiatiques ? Parce qu’il faut « nourrir le monstre », pour reprendre le titre du rapport de Greenpeace et Changing Markets Foundation publié le 1er juin dernier, les écosystèmes locaux se retrouvent déséquilibrés, et la sécurité alimentaire des populations ouest-africaines est largement fragilisée.

Pour comprendre les rouages d’un business florissant, mais destructeur et opaque, c’est ici.

Chine-Afrique : la « dette cachée »

On savait déjà que la Chine était le principal créancier du continent. On sait désormais que l’ampleur des prêts que Pékin a accordés aux pays africains dépasse, de très loin, les estimations établies jusqu’à présent. Dans son rapport Banking on the Belt and Road, publié le 27 septembre, l’AidData, de l’Institut William and Mary, a en effet révélé que 385 milliards de dollars (330 milliards d’euros) de dettes « cachées » sont sortis des radars du système de déclaration officiel de la Banque mondiale.

Combien la Chine a-t-elle réellement prêté sur le continent ? Quels sont les pays qui ont la dette la plus importante vis-à-vis de Pékin ? Qui sont les gouvernements qui ont accepté de signer ces si problématiques RBLs ? Pour répondre à ces questions, Jeune Afrique a passé au crible la stratégie financière de la Chine sur le continent.

Réforme du franc CFA : qu’est-ce qui a changé ?

Si l’annonce de la restitution, ce 5 mai 2021, d’une partie des réserves de change à la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) marque une avancée concrète dans la mise en œuvre des accords, la route vers la suppression du polémique terme « franc CFA », initialement prévue pour 2020, semble encore longue.

Pour savoir ce qui a vraiment changé, un an et demi après les accords signés entre l’UEMOA et la France, c’est ici.