Gabon : Vanessa Adande, la copilote des PME

La fondatrice du cabinet de conseil financier Ellipsis, qui s’est imposé auprès des PME et filiales de multinationales à Libreville, mise sur une offre personnalisée de services et de formations.

En franchissant chaque matin le portail du très chic immeuble de Gabon Mining Logistic, sur le bord de mer de Libreville, pour rejoindre son bureau du deuxième étage, Vanessa Adande mesure avec fierté le chemin parcouru depuis sept ans.

« J’ai débuté avec un tabouret et mon ordinateur posé sur les jambes », se rappelle la fondatrice du cabinet de conseil financier Ellipsis. Fort d’une quinzaine d’employés et d’un portefeuille annuel d’une quarantaine de clients essentiellement composé de PME et de filiales de multinationales, le cabinet s’est taillé une réputation dans le copilotage des entreprises et l’amélioration des processus de gestion.

Interface avec les banques

« Nous sommes leur directeur financier sans forcément être installé en leur sein, c’est très intéressant pour nous d’entrer dans la vie d’une PME et d’accompagner son dirigeant », confie