Tunisie : Naoufel Saïed, l’omniprésent frère du président

Le frère de Kaïs Saïed est accusé d’ingérence dans les entreprises publiques, alors même qu’il n’a aucune fonction officielle. Explications.

Si Naoufel Saïed n’a brigué aucun poste depuis l’élection de son frère, dont il était le directeur de campagne, il continue à le soutenir. Supporter inconditionnel de Kaïs Saïed, il partageait jusqu’ici ses opinions sur les réseaux sociaux et surveillait les éventuels débordements sur la toile. Mais depuis le 17 octobre, quelques jours après la désignation du nouveau gouvernement, le vice-président de la Ligue de Tunisie pour la culture et la pluralité (LTCP, proche de la mouvance islamiste) ne poste plus de réflexions sur la toile. Et semble avoir changé d’approche.

Donneur d’ordres