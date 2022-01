Mauritanie : Tunisie Télécom va-t-il vendre Mattel au profit d’Axian ? 

Le président Kaïs Saïed a donné son accord pour la vente par Tunisie Télécom de sa filiale mauritanienne, Mattel. Mais Tunis doit encore accepter la proposition du groupe du Franco-malgache Hassanein Hiridjee, sorti en pole position de l’appel d’offres.

Selon nos informations, le groupe malgache Axian, dirigé par Hassanein Hiridjee, a fait l’offre la plus élevée parmi les acquéreurs potentiels de l’opérateur télécom mauritanien Mattel, filiale de Tunisie Télécom. Sa proposition serait d’environ 100 millions d’euros. Il devance ainsi l’opérateur marocain Inwi, détenu par le holding royal Al Mada. Jugée trop basse, l’offre de Sonatel, filiale du groupe Orange, a rapidement été écartée.

Outre la part de Tunisie Télécom, qui détient 51 % du capital, le nouveau propriétaire devra aussi acheter une partie ou la totalité des 24,5 % actuellement entre les mains des hommes d’affaires mauritaniens Mohamed Ould Bouamatou et Béchir Moulaye El Hassen, via leurs sociétés Télécom BSA et Comatel. Selon une source proche du dossier, ce dernier souhaiterait conserver 8 à 10 % du capital. Il a offert son soutien à Hassanein Hiridjee, personnellement présent à Nouakchott il y a quelques semaines. Proche des intérêts marocains, Mohamed Ould Bouamatou aurait lui poussé la candidature d’Inwi, conseillé par le groupe Lazard.

Obstacles à la vente