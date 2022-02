Bénin : l’opposition peut-elle faire front commun ?

Face à un exécutif auquel ils reprochent d’être omnipotent, les leaders de l’opposition pourraient serrer les rangs, harmoniser certaines de leurs positions. Et pourtant…

« C’est dans des périodes difficiles qu’on reconnaît les vrais amis », dit un vieux proverbe. C’est la question qu’on se pose au regard de l’opposition béninoise. Certes, le contexte n’est pas vraiment porteur. Rarement l’histoire du pays aura été marquée par autant d’affaires et de condamnations autour des principales figures de l’opposition. « Des détentions arbitraires qui prouvent la dérive autoritaire du chef de l’État », selon Éric Houndété, le président du parti Les Démocrates (LD).

On peut se demander si cette justice n’est pas dirigée en priorité vers un seul camp. On peut interroger « la régularité des procès », comme le fait régulièrement la presse locale. Quoi qu’il en soit, face à un exécutif auquel elle reproche de vouloir être tout puissant, l’opposition devrait être unie, solidaire, or elle donne une impression de division et d’éclatement.

Sur écoute