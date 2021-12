Gabon : arrestation de l’entraîneur de football accusé de centaines d’agressions sexuelles d’enfants

L’ancien entraîneur gabonais de football de l’équipe nationale des moins de 17 ans, accusé de pédocriminalité, a été arrêté par la police lundi 20 décembre.

Patrick Assoumou Eyi « a été arrêté lundi à Ntoum », à environ 40 km de la capitale Libreville et « il est actuellement entre les mains de la police après le dépôt d’une plainte pour acte de pédophilie », a expliqué une source judiciaire à l’AFP.

Vendredi, le ministre des Sports, Franck Nguema, avait déclaré que Patrick Assoumou Eyi « aurait abusé de centaines de jeunes garçons dans le cadre de ses fonctions », après que l’affaire a été révélée par The Guardian.

Très connu dans le milieu du football gabonais sous le sobriquet de « Capello », Patrick Assoumou Eyi, dont le nom a été rendu public par le quotidien britannique, était l’entraîneur de la sélection nationale des moins de 17 ans jusqu’en 2017 et était, depuis, directeur technique de la ligue de football de l’Estuaire.

« Éradiquer les potentiels prédateurs sexuels »

Patrick Assoumou Eyi « a été placé en garde à vue pour une période de 48 heures, renouvelable une fois pour la même durée », a précisé la source judiciaire, parlant de « faits criminels ».

Le président Ali Bongo Ondimba avait évoqué vendredi une affaire « très grave et inacceptable » et donné pour instruction « de saisir le ministre de la Justice pour l’ouverture d’une enquête judiciaire dans la communauté du football national pour des abus sexuels ayant été commis contre des enfants, garçons et filles », mais aussi « d’élargir l’enquête à toutes les fédérations sportives nationales » pour « éradiquer les potentiels prédateurs sexuels ».

La Fédération gabonaise de football (Fégafoot) a suspendu vendredi Patrick Assoumou Eyi de ses fonctions à titre provisoire et saisi la Commission d’éthique de la Ligue nationale de football pour mener une enquête, a assuré à l’AFP Pablo Moussodji Ngoma, l’officier médias de la Fégafoot.

