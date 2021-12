Tchad : plusieurs membres de la famille d’Hinda Déby Itno suspects dans une affaire de meurtre

Après l’exécution d’un colonel tchadien, six personnes sont en garde à vue dans les locaux de la Direction des renseignements généraux. Parmi elles, des proches de la famille de l’ancien président Idriss Déby Itno.

Les gardes à vue des six personnes, qui se trouvent en détention dans les locaux de la Direction des renseignements généraux tchadiens, durent depuis vendredi 17 décembre. Selon nos informations, elles se déroulent dans le cadre d’une enquête lancée à la demande du ministre de la Sécurité publique, Souleyman Abakar Adoum, et confiée aux Renseignements généraux dirigés par Baba Laddé et l’Agence nationale de sécurité (ANS) d’Ahmed Kogri.

Les investigations et interrogatoires visent à éclaircir les circonstances et raisons du décès du colonel Nousradine Khamis Hassaballah, intervenu le 9 décembre dernier à N’Djamena. Celui-ci avait été abattu de deux balles en plein centre de la capitale, en fin de journée, alors qu’il se trouvait dans son véhicule, les projectiles traversant le pare-brise.

Deux frères d’Hinda Déby Itno