Tunisie : quand les femmes portent la culotte

La mannequin Ons Nagati pose en culotte menstruelle lavable sous l’objectif du photographe Bayrem ben M’rad pour la campagne de l’association Wallah We Can contre la précarité menstruelle qui débutera le 27 décembre. © Mathieu Galtier

Des Tunisiennes ordinaires posant en culotte menstruelle lavable pour sensibiliser à la précarité face aux règles : c’est la campagne choc de l’association tunisienne Wallah We Can.

Toujours avoir un sachet noir ou un petit carton opaque sur soi en faisant ses courses pour y glisser en toute discrétion les serviettes menstruelles après être passée à la caisse. Comme de nombreuses Tunisiennes, Sabrine Boukatfa connaît ce classique. « Dans mon entourage, les règles constituaient un tabou. À chaque fois qu’elles débutaient, c’était le stress : est-ce que j’ai des serviettes ? Est-ce que je vais tacher mon pantalon ? » se rappelle l’étudiante en littérature.

Ce sentiment de gêne perdure chez Eya Zaouga, au point que l’institutrice n’a pas osé dire à sa mère pourquoi elle avait rendez-vous, ce 19 décembre, dans un studio photographique de Tunis.

Shooting

Les deux jeunes Tunisiennes posent en sous-vêtements pour Ecolibree, un projet de sensibilisation à la précarité menstruelle. D’ici fin 2022, l’association Wallah We Can espère distribuer 100 000 kits de trois culottes menstruelles lavables auprès des femmes dans le besoin : élèves issues de milieux modestes (la précarité menstruelle est une cause importante de déscolarisation), détenues, etc.