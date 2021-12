Minusma : le Mali accepte le déploiement supplémentaire de 1 000 soldats

Dans un contexte de réduction des forces déployées par la France, Bamako a donné son accord pour le déploiement au sein de la Mission de l’ONU au Mali (Minusma) de 1 000 soldats supplémentaires, venus du Tchad.

Dans une lettre, le représentant permanent du Mali auprès des Nations unies a indiqué au Conseil de sécurité que le gouvernement avait accepté « 1 000 soldats supplémentaires » du Tchad pour renforcer la Minusma. Cette annonce survient alors que la réorganisation de la présence militaire française au Mali est en cours avec la fin programmée de l’opération Barkhane.

Au terme de près de neuf ans de présence au Sahel, la France a entrepris en juin de réorganiser son dispositif militaire en quittant ses trois bases les plus septentrionales au Mali (Tessalit, Kidal et Tombouctou) pour se recentrer autour de Gao et Ménaka, aux confins du Niger et du Burkina Faso. Ce plan prévoit une réduction des effectifs au Sahel, de 5 000 actuellement, à 2 500/3 000 d’ici 2023.

« Faire face aux menaces »

La junte au pouvoir au Mali a indiqué vendredi avoir accepté le déploiement supplémentaire de soldats tchadiens au sein de la Minusma après « la reconfiguration » des forces françaises, « afin de faire face aux menaces ». Le Mali est le théâtre depuis 2012 des opérations de groupes jihadistes liés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique, ainsi qu’aux violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d’autodéfense et des bandits. Les forces régulières sont elles-mêmes accusées d’exactions.

Les violences parties du nord en 2012 se sont propagées au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisins. Elles ont fait des milliers de morts civils et militaires ainsi que des centaines de milliers de déplacés, malgré le déploiement de forces onusiennes, françaises et africaines.

La mission la plus dangereuse au monde

La prise du pouvoir à Bamako par des militaires à la faveur d’un putsch en 2020 n’a pas enrayé la spirale de violences. La Minusma, déployée au Mali depuis 2013, est composée de 16 500 membres, dont 10 700 soldats, selon son site internet. Elle est actuellement la mission de paix des Nations unies comptant le plus de morts dans le monde, avec 146 de ses membres tués dans des actes hostiles recensés au 31 octobre, selon les statistiques de l’ONU.