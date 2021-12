Pourquoi Emmanuel Macron annule son voyage au Mali

Emmanuel Macron à Paris, le 18 novembre. © French President Emmanuel Macron attends the AMF Congress, the annual meeting of French mayors in Paris, France, November 18, 2021. © Thibault Camus/Pool via REUTERS

Le président français a préféré reporter son entrevue avec Assimi Goïta pour diverses raisons. Dont une mésentente sur le format de la rencontre.

Le voyage d’Emmanuel Macron au Mali, les 20 et 21 décembre, pour y rencontrer le colonel Assimi Goïta et les troupes françaises basées à Gao, est annulé. Cette décision a été officiellement prise à l’issue du Conseil de défense sanitaire, qui s’est tenu ce vendredi à 16h, heure française, à l’Élysée, et qui a débouché sur une série de mesures plus restrictives pour tenter de ralentir la cinquième vague de Covid-19 qui frappe la France.

« La situation sanitaire est devenue plus complexe que ce que nous pensions. Nous devons être cohérents avec les mesures prises en France », explique une source élyséenne pour justifier l’annulation de ce déplacement présidentiel, durant lequel le chef de l’État et son imposante délégation devaient notamment passer une soirée et une nuit sur la base militaire française de Gao. L’Élysée, « qui ne souhaite pas exposer le dispositif militaire » de la France, assure toutefois que le « repas de Noël sera bien envoyé aux troupes. » Emmanuel Macron pourrait par ailleurs envoyer un message vidéo aux troupes ou intervenir par visioconférence, pour compenser son absence.

Cette annulation pour raison sanitaire permet aussi de régler un blocage diplomatique entre Paris et Bamako.

Dissensions