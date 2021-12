Tchad : des ex-ministres d’Hissène Habré et d’Idriss Déby Itno s’unissent pour peser sur la transition

Sept partis politiques ont lancé, ce jeudi 16 décembre à N’Djamena, une formation baptisée « Une nation pour tous ». Parmi ses membres, des acteurs de la société civile et, surtout, d’anciens ministres d’Idriss Déby Itno et d’Hissène Habré. Décryptage d’un mouvement qui espère bouleverser le paysage politique.

Il faudra attendre pour dire si ce 16 décembre fera date dans la (courte) histoire de la transition tchadienne. Mais, ce jeudi, dans la salle de réception de l’hôtel La Résidence de N’Djamena, le lancement d’une formation politique, « Une nation pour tous » (UNPT), a provoqué une petite onde de choc dans le marigot politique tchadien, déjà bien troublé par le décès, en avril dernier, du président et maréchal Idriss Déby Itno.

Le coordinateur de l’UNPT est un ex-professionnel du secteur pétrolier. Abdelsalam Chérif affirme vouloir « apporter [sa] contribution pour sauver le Tchad du péril qui le menace ». « Nous avons fondé beaucoup d’espoir à la suite des premières déclarations du Conseil militaire de transition [CMT]. Malheureusement nous avons tout de suite déchanté lorsque le CMT a posé les premiers pas de son exercice du pouvoir », ont annoncé les cadres du nouveau parti.

Une composition qui fait grand bruit

« Le déphasage entre les déclarations et les actes du CMT ne sont pas de nature à rassurer l’opinion quant à l’organisation de la période de transition », ont-ils ajouté. L’UNPT se présente comme une coalition de sept partis : le Mouvement pour le réveil et la révolution sociale (MRRS), le Parti Assalam pour la patrie (PAP), le Parti les Verts pour le développement (PVDV), le Parti national républicain (PNR), le Parti populaire pour la justice et l’égalité (PPJE), l’Union des nationalistes pour le changement (UNC) et l’Union des nationalistes pour le changement au Tchad (UNCT).