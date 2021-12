Algérie : l’ancien chef de la police Abdelghani Hamel a été hospitalisé

En détention depuis 2019, l’ex-directeur général de la sûreté nationale a récemment été admis à l’hôpital Mustapha Pacha d’Alger. Physiquement et moralement diminué, il continue de dénoncer une cabale orchestrée contre lui.

Une effervescence toute particulière a régné ces derniers jours dans le pavillon réservé aux détenus de l’hôpital Mustapha Pacha d’Alger. Et pour cause : selon nos informations, le général major à la retraite Abdelghani Hamel y a séjourné entre le 11 et le 14 décembre, date à laquelle il a regagné sa cellule. Il a été hospitalisé suite à une aggravation de son hernie discale, à laquelle se sont greffées des complications liées à son diabète, en plus de son hypertension artérielle, rapportent ses proches. Selon des sources médicales, il souffrait de malaises et de douleurs au bas du dos.

En détention depuis juillet 2019 dans le cadre de la campagne anti-corruption qui a ciblé de hauts fonctionnaires de l’État, dans la foulée du mouvement populaire Hirak, l’ancien directeur général de la sûreté nationale a déjà subi de nombreux examens médicaux dans cette même structure en mars dernier. Son moral est, toujours selon ses proches, « au plus bas », alors qu’il s’estime « victime d’une cabale orchestrée par l’ex-patron de la gendarmerie nationale Ghali Belkecir ».

135 comptes, 61 biens immobiliers…