La Côte d’Ivoire renforce son budget antiterroriste dans le Nord

Pour lutter contre l’implantation des groupes jihadistes, le gouvernement et ses partenaires internationaux mobilisent de nouveaux fonds. Premier objectif : stopper le recrutement des jeunes.

Fin novembre, lors d’une tournée dans le Nord, Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, avait annoncé la création d’un programme de formation et d’insertion professionnelle des jeunes. Le gouvernement ivoirien tente en effet d’éviter que ces derniers, souvent inactifs, ne se laissent séduire par les jihadistes, qui tentent de les recruter contre des sommes d’argent et une motocyclette.

Dotée à l’origine de 2 milliards de francs CFA (3 millions d’euros), l’enveloppe de ce programme a été, selon nos informations, revue à la hausse.