Quels chefs d’État sont attendus au Sommet Turquie-Afrique ?

Le président Recep Tayyip Erdogan, lors de sa visite en Angola, en octobre 2021. © MURAT KULA/Anadolu Agency via AFP

Les 17 et 18 décembre, à Istanbul, le président Recep Tayyip Erdogan recevra une vingtaine de ses pairs du continent, pour la troisième édition de cet événement.

Une vingtaine de chefs d’État du continent sont attendus au IIIe Sommet Turquie-Afrique, les 17 et 18 décembre à Istanbul, à l’invitation du président Recep Tayyip Erdogan. Le 17 décembre, le président Erdogan et son épouse, Emine, donneront un dîner en l’honneur de leurs hôtes, au palais de Dolmabahçe. Le 18 sera consacré au sommet des chefs d’État proprement dit, ponctué par des entretiens bilatéraux et par un déjeuner de travail consacré aux investissements. L’événement se déroulera au Palais des congrès.

Au premier rang des participants, Félix Tshisekedi, qui vient en sa double qualité de président de la RDC et de président de l’UA, et le Sénégalais Macky Sall, qui lui succèdera à la tête de cette institution en février.