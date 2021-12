Paul Soler (à g.) avec l’ambassadeur américain en Libye Richard Norland (à dr.), le 28 avril 2021. © U.S. Embassy France

Après avoir misé sur le maréchal Haftar, Emmanuel Macron, par la voix de son envoyé spécial en Libye Paul Soler, a choisi une stratégie plus pragmatique pour marquer le retour de Paris dans le jeu.

À quelques jours de la présidentielle libyenne, Paris scrute de près l’évolution du processus électoral. Aux commandes de ce dossier brûlant, Paul Soler, envoyé spécial de la France sur place.

Depuis mars, le discret « Monsieur Libye » d’Emmanuel Macron est revenu sur le devant de la scène pour piloter ce dossier stratégique pour la France. Enjeu : la sécurité du bassin méditerranéen.

Diplomatiquement, la France a marqué des points avec l’organisation, le 12 novembre, à Paris, de la conférence internationale sur la Libye, préparée en amont par Paul Soler. Le maître d’œuvre de la politique hexagonale en Libye a eu fort à faire pour imposer le retour de Paris dans ce dossier géostratégique crucial. D’autant que deux acteurs étrangers pèsent de tout leur poids sur l’échiquier libyen : la Turquie et la Russie.

Ankara et Moscou ont en effet renforcé leur influence dans le pays à travers la présence sur le terrain de forces militaires turques et d’éléments de la société paramilitaire russe Wagner. De son côté, l’Union européenne (UE) peine à s’exprimer d’une même voix, Berlin ayant pris l’ascendant sur les négociations de sortie de crise. Tandis que Paris doit nouer avec le gouvernement de transition libyen des relations plus apaisées.