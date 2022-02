RDC : Forêt ou énergie ? Kinshasa choisit les deux

Création d’une filière industrielle de batteries, investissements « verts » des miniers, décarbonation… La RD Congo veut être un acteur clé de la transition écologique et énergétique. Quels sont ses arguments et ses moyens ?

Comment la RDC aborde-t-elle la transition écologique et énergétique ? Quelle est sa stratégie ? Quelles actions ont été engagées ? Sur le plan politique comme sur le plan économique, le pays des métaux clés de la décarbonation avance, mais à petits pas. En novembre dernier, Félix Tshisekedi est allé à la Conférence des Nations unies sur le changement climatique (COP26), à Glasgow, avec un document au titre choc qui présentait la RDC comme le « pays solution au changement climatique ». Toutefois l’approche visait essentiellement l’atténuation des effets climatiques par la préservation de la forêt et le développement de l’énergie propre.

« Si nous devons préserver nos forêts et limiter la déforestation pour faire face au changement climatique, il faut trouver une alternative au bois-énergie par l’électrification propre », insiste Marie-Pascale Malanda, coordonnatrice de l’Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable (Actedd), créée en février 2020. Forêt et énergie sont ainsi mises en balance.