Cameroun : Paul Biya et la présidence coûtent-ils de plus en plus cher ?

Alors que le Sénat se penche sur la loi de finances 2022, le budget du palais d’Etoudi est scruté de près. Selon les détracteurs du pouvoir, il ne cesserait d’augmenter. Est-ce vraiment le cas ?

Exactement 51,9 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 79 millions d’euros. C’est la somme totale qui devrait être allouée à la présidence de la République du Cameroun (45,3 milliards) et à ses “services rattachés” (6,7 milliards) pour l’année 2022. Après avoir été examinés puis approuvés par l’Assemblée nationale le 7 décembre, le budget et la loi de finances dans laquelle il figure sont à l’étude au Sénat.

Rendus publics et aussitôt commentés sur les réseaux sociaux, ces 51,9 milliards de francs CFA ont fait bondir les détracteurs du président Paul Biya, qui, ces dernières années, avait plusieurs fois promis une réduction du train de vie de l’État. Le budget global de la présidence et des services qui lui sont rattachés est en effet en hausse de 5,4 milliards de francs CFA par rapport à l’année 2021, soit une majoration de plus de 11­%.

Une baisse globale depuis 2014