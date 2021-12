Algérie-France : Jean-Yves Le Drian en mission de déminage à Alger

Le chef de la diplomatie française s’est rendu à Alger pour tenter de désamorcer les vives tensions entre les deux pays. Et de renouer « une relation de confiance ».

Ce n’est pas encore la réconciliation mais Français et Algériens y travaillent. La brève visite effectuée à Alger mercredi 8 décembre par Jean-Yves Le Drian, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, est un pas de plus vers la détente entre les deux pays.

Une première entrevue avec son homologue algérien, Ramtane Lamamra, puis un tête-à-tête avec le président Abdelmadjid Tebboune laissent peu de doutes sur la volonté des Français et des Algériens d’apurer les différends et de retisser des liens devenus franchement ténus depuis le début de l’automne.

« Renouer une relation de confiance », « regarder vers l’avenir », « respect de la souveraineté de chacun », « indispensable approfondissement du partenariat », les termes choisis par le ministre français, qui joue ici un rôle de démineur, sont pesés au trébuchet.

Il faut dire que les autorités algériennes restaient