RDC : Wiikko, pionnier congolais du e-commerce

Lancée il y a près de deux ans, la plateforme d’achat et de vente en ligne Wiikko a réussi à se faire une bonne place à Kinshasa en adaptant ses services aux particularités de la capitale congolaise.

C’est l’histoire d’une plateforme d’achat et de vente en ligne dotée d’une application téléchargeable sur Google Play et Apple Store. À son lancement, peu pariaient sur son succès, compte tenu du faible taux de pénétration d’Internet. Pourtant, ça marche, même si, pour le moment, elle n’opère qu’à Kinshasa – qui compte 12 millions habitants. « Jusqu’à 5 millions de personnes sont actives sur les réseaux sociaux ici. Et leur nombre croît chaque année. C’est ce public-là que nous visons. Les perspectives sont bonnes car, pour la première fois, la RDC a un gouvernement qui met le développement du numérique au cœur de son action », explique posément Éric Bemba, fondateur et propriétaire de Wiikko.

Système de tracking efficace