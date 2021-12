Dix choses à savoir sur Oumar Diawara, le mystérieux homme d’affaires qui a fait saisir un avion d’Air Côte d’Ivoire 

Condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne, le natif de Pointe-Noire s’est retrouvé sous le feu des projecteurs à la faveur du bras de fer qu’il a engagé avec Abidjan. Portrait d’un investisseur dont le parcours a croisé ceux d’Omar el-Béchir, Alpha Condé ou encore de Dadis Camara.

1. Congo

Né à Pointe Noire en octobre 1978, Oumar Diawara est le fils d’une Béninoise et d’un commerçant malien, qui fut consul honoraire du Mali au Congo et l’un des principaux importateurs de riz du pays. Il a un temps fréquenté l’entourage du président Denis Sassou Nguesso avant de prendre ses distances mais cette période lui a permis de se rapprocher du pouvoir gabonais, avant le décès d’Omar Bongo. En 2004, en conflit avec le Crédit pour l’agriculture, l’industrie et le commerce à Brazzaville, il avait saisi en France des avoirs congolais, avant d’obtenir un accord lui octroyant 13 millions de dollars.

2. Machiavel