Banque : qui peut sauver Koné Dossongui et AFG ?

Le magnat ivoirien fondateur d’Atlantic Financial Group, sanctionné par le régulateur d’Afrique centrale puis par celui d’Afrique de l’Ouest, organise la contre-attaque en multipliant les recours.

Après le couperet de la Commission bancaire de l’Afrique centrale (Cobac), celui de la Commission bancaire de l’Union monétaire ouest africaine (CB-Umoa) s’abat sur le magnat ivoirien Bernard Koné Dossongui.

Dans un courrier daté du 23 novembre, adressé au président du conseil d’administration de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Mali (Bicim) et que Jeune Afrique a consulté, la Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine a fait part de sa décision d’interdire d’exercice de leur fonction les administrateurs et dirigeants de l’établissement bancaire.

À Lire Cameroun : ce que risquent vraiment Koné Dossongui et AFG face à la Cobac

Avec cette sanction, le régulateur ouest-africain s’aligne sur la décision prononcée le 27 août par la Cobac, et révélée par Jeune Afrique, de démettre Koné Dossongui, Georges Wilson, Konan Léon Edward Koffi et Daniel Touré de leurs responsabilités au sein du conseil d’administration de la Banque Atlantique Cameroun.

Apporteur d’affaires