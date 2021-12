RDC : les clés du succès de Nicole Sulu et de l’influent réseau Makutano

Les rencontres Makutano se sont ouvertes à Kinshasa. Une aventure débutée il y a sept ans et dont la réussite doit beaucoup à l’entregent de sa fondatrice, Nicole Sulu. Laquelle se dit proche aussi bien de l’entourage de Félix Tshisekedi que du clan Kabila.

Cette année encore, les invités sont prestigieux. Félix Tshisekedi et son Premier ministre, Sama Lukonde Kyenge, ont répondu présent, tout comme Jules Alingete, le puissant patron de l’Inspection générale des finances (IGF), ainsi que plusieurs ministres et chefs d’entreprise… Le casting de la septième édition du forum Makutano, qui se tient les 7 et 8 décembre à Kinshasa, est séduisant.

Il confirme aussi l’incroyable entregent de sa fondatrice, Nicole Sulu, qui l’a conçu comme un think-tank et un réseau d’influence comptant près de 600 membres. Elle explique avoir voulu en faire « le laboratoire d’un nouveau mindset [état d’esprit] en RDC » et a su le transformer en un rendez-vous incontournable, où se pressent décideurs et entrepreneurs.

Carnet d’adresses

À Kinshasa, Nicole Sulu n’est pas n’importe qui. Formée à Bruxelles à l’Institut libre Marie Haps et à l’Institut catholique des hautes études commerciales (ICHEC), elle est rentrée au début des années 2000 à Kinshasa pour rejoindre la direction de l’entreprise fondée par son père, Sulu Group, et devenir l’administratrice déléguée du centre hospitalier Nganda. En 2011, c’est elle qui a repris les commandes du Sultani Hôtel, établissement que détient également sa famille et qu’aiment fréquenter hommes politiques et chefs d’entreprise. C’est d’ailleurs dans cet établissement que se tenaient les forums Makutano, avant d’être délocalisés au Pullman.