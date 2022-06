RDC : Innoss’B, jeune voix, grande âme

Né d’un père danseur et d’une mère chantre à l’église, benjamin d’une fratrie de six enfants, Innocent Didace Balume, alias Innoss’ B, baigne depuis sa plus tendre enfance dans la musique. C’est en 2010, alors qu’il n’a que 13 ans, qu’Innoss’B sort de l’anonymat en remportant le concours de Vodacom Superstar, organisé par l’opérateur de téléphonie mobile avec Akon, un rappeur américain d’origine sénégalaise. L’adolescent reçoit un chèque de 25 000 dollars et s’envole pour les États-Unis pour enregistrer un titre avec Akon.

Pour le jeune musicien originaire de Goma, cet épisode a ouvert une longue série de collaborations : Innoss’ B a posé sa voix sur des titres réalisés par des valeurs sûres de la musique congolaise (Koffi Olomidé, Fally Ipupa, Werrason, etc.) et d’autres artistes africains. En 2020, la version remixée du tube d’Innoss’B, Yope, avec la superstar tanzanienne Diamond Platnumz enregistre plus de 120 millions de vues sur YouTube.

Incontournable

À 24 ans, l’auteur-compositeur-interprète et danseur est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs ambassadeurs de la musique congolaise. Ses chansons, accompagnées de clips de conception originale, récoltent un franc succès sur les plateformes d’écoute et recueillent d’innombrables “likes” sur les réseaux sociaux, comme son titre Meme, sorti en mars 2021 (plus de 8,5 millions de vues).

Parti à la conquête de Kinshasa, une mégapole de plus de 12 millions d’âmes réputée difficile, Innoss’B est devenu une figure incontournable de la vie musicale sur la rive gauche du fleuve Congo. “Le Tigre”, comme on le surnomme, a vu son train de vie se transformer radicalement, et ses fan-clubs se multiplier.

Mais Innocent est plus qu’un artiste. Il n’oublie ni ses origines modestes ni sa province natale et s’est montré particulièrement sensible aux malheurs des populations sinistrées après l’éruption, en mai 2021, du Nyiragongo. Innoss’ B a offert des maisons à des familles de victimes qui ont tout perdu lors de la tragédie. « J’ai voulu rendre à la société un peu de ce que j’ai reçu d’elle. Je sais d’où je viens et à travers ma fondation, j’ai essayé de faire ce que je pouvais pour aider ces familles », explique humblement le chanteur. Sa fondation – simplement baptisée Innocent Fondation (IF) – ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : d’autres initiatives en faveur des populations les plus vulnérables sont envisagées dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

Le geste d’Innoss’B a agréablement surpris nombre de ses concitoyens, qui découvraient ainsi une autre facette de sa personnalité. Les grands noms de la musique congolaise, qui s’enferrent parfois dans des polémiques oiseuses, ont, pour une fois, unanimement apprécié l’exemple par lequel a prêché ce jeune artiste qui semble avoir un caractère bien trempé.