RDC : Albert Yuma évincé de la présidence de la Gécamines

Ce proche de Joseph Kabila, figure incontournable de la vie économique et politique congolaise, a été débarqué de la présidence du conseil d’administration de la Gécamines. Une ordonnance du président Tshisekedi a annoncé son remplacement par Alphonse Kaputo Kalubi.

C’est une annonce surprise qui a été faite à la télévision nationale dans la soirée du vendredi 3 décembre. Selon une ordonnance présidentielle lue par Kasongo Mwema, le porte-parole de Félix Tshisekedi, Albert Yuma Mulimbi est débarqué de la tête de la Gécamines. Un petit tremblement de terre dans le milieu politico-économique congolais, tant la Gécamines est synonyme de puissance et Albert Yuma, un homme incontournable.

Connu pour être proche de Joseph Kabila, sous le mandat duquel il était parvenu, en 2010, à la direction du conseil d’administration de l’entreprise minière étatique du pays, ce Katangais entretenait officiellement de bonnes relations avec Félix Tshisekedi depuis son arrivée au pouvoir, en 2019. Il avait même été un temps pressenti pour être le Premier ministre de l’éphémère coalition entre le FCC et Cash, mais le président s’y était opposé.

Si l’entente entre Albert Yuma et l’actuel chef de l’État était « parfaite » selon plusieurs témoignages, elle était néanmoins bien plus tumultueuse avec certains conseillers de Félix Tshisekedi. En décembre 2020, Albert Yuma avait déjà écopé d’un « avertissement » en se voyant ravir durant quelques semaines l’autre poste clé qu’il occupe : la direction de la Fédération des entreprises du Congo (FEC).

Ce sinophile assumé gênait et agaçait certains acteurs. S’il a lui-même fait une partie de ses études en Belgique, il n’hésitait pas à critiquer publiquement la prédation des Occidentaux sur les richesses minières congolaises, et préférait travailler avec les Chinois.

L’Américain Peter J.Pham, ancien envoyé spécial des États-Unis, jamais avare en commentaires, s’est immédiatement réjoui du départ d’Albert Yuma, saluant l’illustration d’une « rupture » avec l’ère Kabila.

🍾🥂🍾 A la santé, à la bonne gouvernance et à la réussite de S.E. le Président Félix Tshisekedi Tshilombo et du peuple de la #RDC🇨🇩! Cela peut plus qu'un simple #ChangementDeNarratif; ça pourrait être le début d'une nouvelle rupture avec le système du passé. @Presidence_RDC https://t.co/35QzXMt8cE