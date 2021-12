Bénin : semaine décisive pour Joël Aïvo et Reckya Madougou

Joël Aïvo et Reckya Madougou. © Joel Aivo et Reckya Madougou © Montage JA; César Gaba pour JA; Vincent Fournier/JA

Poursuivis dans deux procédures distinctes, les opposants Joël Aïvo et Reckya Madougou vont être respectivement entendus, les 6 et 10 décembre, par les juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

C’est une semaine décisive qui va s’ouvrir ce lundi à Cotonou pour Joël Aïvo et Reckya Madougou. Poursuivi pour « blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l’État », le premier fera face aux juges de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) le 6 décembre. L’audience du procès de la seconde, poursuivie pour « financement du terrorisme » a, pour sa part, été fixée au vendredi 10 décembre.

En détention depuis son arrestation, le 15 avril dernier, Joël Aïvo n’a cessé de nier les faits qui lui sont reprochés. Le constitutionnaliste béninois, dont la candidature à la présidentielle d’avril dernier avait été rejetée par la Commission électorale nationale autonome (Cena) a tenté à plusieurs reprises d’obtenir une remise en liberté provisoire. Sans succès. Après deux passages devant le juge d’instruction, les 15 juillet et 5 août derniers, il a été maintenu en détention. Ses avocats, qui ont également tenté d’obtenir le non-lieu dans ce dossier, n’ont pas été entendus.

Reckya Madougou avait été quant à elle incarcérée depuis le 5 mars dernier. L’opposante, dont la candidature à la présidentielle avait également été écartée par la Cena faute de parrainages, est accusée par le procureur d’avoir tenté de déstabiliser le processus électoral de la dernière présidentielle. Comme Aïvo, elle a essuyé deux rejets de demande de mise en liberté provisoire.