Maroc : El Mostafa Rezrazi, le plus Japonais des Marocains

À 57 ans, ce professeur et chercheur au CV bien rempli se partage entre son pays natal, le Maroc, et son pays d’adoption, le Japon.

Directeur exécutif de l’Observatoire marocain de l’extrémisme et de la violence, senior fellow auprès du Policy Centre for the new south, analyste politique au Centre d’études et de recherches stratégiques à Abou Dhabi… Difficile, à vrai dire, de réduire El Mostafa Rezrazi, 57 ans, professeur et chercheur spécialisé en relations internationales et en psychologie du terrorisme, à l’une de ses nombreuses casquettes.

L’éclectisme de ses activités tient à la nature tout aussi diverse de ses qualifications. Titulaire de deux doctorats, l’un en affaires régionales et internationales de l’Université de Tokyo obtenu en 1998, l’autre de l’Université Mohammed-V portant sur les dynamiques psychologiques des auteurs d’attentats-suicides, le professeur Rezrazi intervient aujourd’hui sur ces deux thématiques, à la fois en tant que professeur-chercheur et en tant que consultant.

Décoré en 2005 de l’ordre d’officier par le roi Mohammed VI, il tente aujourd’hui d’équilibrer ses travaux entre ses deux secteurs de prédilection et s’emploie à faire profiter le Maroc de son expérience, après vingt ans d’expatriation au Japon.