Trafic de cocaïne : les avocats d’Hubert Goutay montent au créneau

Détenu au Maroc, cet homme d’affaires français est accusé par la justice béninoise de trafic de stupéfiants. Retour sur un imbroglio qui devrait prendre des allures d’affaire d’État.

Arrêté le 12 octobre au Maroc, en application d’un mandat d’arrêt international émis par le Bénin qui l’accuse de trafic de drogue et d’association de malfaiteurs, l’homme d’affaires français Hubert Goutay, spécialisé dans le négoce de matières premières et patron de la société Goodness SAS (société de négoce française de denrées alimentaires), est toujours incarcéré dans une prison de Rabat. Son sort est l’objet de tractations entre les autorités marocaines, béninoises et françaises, comme nous l’avions révélé le 19 novembre.

Ses avocats, le Béninois Robert Dossou, le Marocain Brahim Rachidi et le Français Pierre-Olivier Sur tentent par tous les moyens d’empêcher son extradition, arguant que « le dossier fourni par le Bénin n’établit aucune preuve de son implication personnelle ».

Plus de 145 kilos de produit