Bénin, Togo, Sénégal : un chèque à neuf chiffres pour sauver les côtes

Grâce à un financement de plus de 200 millions de dollars mobilisés par la Banque mondiale, Cotonou, Lomé et Dakar musclent la lutte contre l’érosion du littoral. Un budget près de 17 fois supérieur sera nécessaire pour l’ensemble du chantier.

Face à l’érosion côtière, qui leur fait perdre entre 1,8 et 5 mètres de littoral chaque année, six pays ouest-africains – Togo, Bénin, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Sénégal et São Tomé-et-Principe – mènent des actions coordonnées depuis trois ans.

Ces travaux, financés par le programme de gestion du littoral ouest-africain, plus connu sous l’acronyme anglais « WACA : West Africa Coastal Areas Program », doivent permettre de protéger plus de 110 km de côtes d’ici à 2023 avec la construction de digues et de murs de protection tout en récupérant plus de 8 000 hectares de terres grâce au reboisement.

L’enjeu est également humain avec la mise à l’abri de près de 54 000 ménages aujourd’hui menacés par les inondations.

Travaux d’urgence