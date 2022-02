RDC : Alexis Kalinda et les ambitions du chocolat « made in Goma »

À la tête de la chocolaterie Lowa, l’entrepreneur congolais installé dans le Nord-Kivu et dont les installations ont une capacité de production de 200 kg de chocolat par mois alimente le marché local. Prochaines étapes : produire plus et exporter en Europe.

Fils d’exploitants, Alexis Kalinda a fait de l’agriculture sa vie, principalement dans la filière café. Jusqu’à ce qu’il décide d’investir dans le cacao. »J’ai constaté que les boutiques d’alimentation vendaient des tablettes de chocolat et je me suis dit qu’il y avait des choses à faire de ce côté-là », explique-t-il. Il se lance alors dans la filière, avec, dès le départ, l’idée de « faire du chocolat ».

À Walikale, dans son Nord-Kivu natal, il reprend des terres plantées en 1950 par des Belges et abandonnées par la suite. Il forme les paysans de la région à la cacaoculture, les aide à se structurer en coopératives et leur apprend les bonnes pratiques culturales. Sans pesticides ! « Pour avoir un produit de qualité et obtenir la certification bio pour notre cacao et notre chocolat », souligne l’entrepreneur.

Exporter en Allemagne

C’est dans la cuisine familiale, à Goma, qu’Alexis Kalinda fait en 2013 ses premiers essais de transformation. Des analyses aux États-Unis confirment que les fèves sont de bonne qualité et l’encouragent à poursuivre l’aventure. Il crée alors sa société, la chocolaterie Lowa, du nom de la rivière qui traverse les deux Kivus et le Maniema avant de se jeter dans le fleuve Congo.