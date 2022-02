Café-cacao : la RDC sur la piste de la Côte d’Ivoire ?

Nouveaux vergers, certification internationale, transformation… Les filières cacao et café congolaises sont en plein redéploiement, misant sur la qualité pour augmenter la valeur ajoutée. Une stratégie proche du modèle ivoirien.

Après une longue période de déclin, les filières café et cacao congolaises redressent progressivement la tête depuis le début des années 2010. Une renaissance liée en grande partie aux appuis fournis par des ONG et des actions de coopération bilatérale avec les producteurs, et accompagnée, au-delà de l’augmentation des volumes, par une nouvelle vision de la culture. Une attention particulière est portée à la certification (biologique et équitable) et à la mise sur le marché de cafés et de cacaos dits « de spécialité », c’est-à-dire de produits gourmets aux saveurs plus subtiles, cultivés et récoltés dans des conditions idéales et venant de terroirs précis.

À nouveau contexte, nouveaux acteurs. Pendant l’époque coloniale et les premières années de l’indépendance, les plantations étaient exploitées surtout par des agro-industriels. Aujourd’hui, la production est en grande partie réalisée par des milliers de petits planteurs regroupés en coopératives, dont la plus importante, Solidarité paysanne pour la promotion des actions café et développement intégral (Sopacdi, dans le Sud-Kivu), compte 12 000 membres.

Nouvelles pratiques culturales



Le regroupement a été encouragé par le Catholic Relief Services, pionnier de la relance, puis par des ONG, comme Rikolto ou Agriterra, et par l’Office national des produits agricoles du Congo (Onapac). Des sociétés privées, comme Théo Broma Congo et Miluna (cacao) ainsi que La Boîte (café), se sont également engagées dans ces filières.