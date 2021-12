RDC : Beya, Biselele, Nangaa… Discrète guerre de palais dans le premier cercle de Tshisekedi

François Beya, Fortunat Biselele et Corneille Nangaa. © Photomontage / Photos : DR ; DR ; Gwenn Dubourthoumieu pour JA

Conseillers, ministres ou encore sécurocrates. Plusieurs proches du chef de l’État tentent, depuis quelques semaines, de faire la lumière sur un litige minier. Explications.

À l’issue de son mandat de président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Corneille Nangaa a effectué sa déclaration de patrimoine auprès de la Cour constitutionnelle. Dans un courrier daté du 26 novembre que Jeune Afrique a pu consulter, le président honoraire de la Ceni liste, parmi les biens en sa possession, sept véhicules, dont trois appartenant à son épouse, Yvette Lubala Nazinda.

Le prédécesseur de Denis Kadima s’est également déclaré titulaire de cinq comptes bancaires et de onze terrains, situés entre Kinshasa et la province du Haut-Uélé, dont il est originaire et que son frère, Christophe Baseane Nangaa, gouverne depuis 2019.

C’est dans cette même province du nord-est du pays que l’ex-patron de la Ceni fait des affaires. Il y possède notamment une plantation de cacao et une palmeraie, ainsi qu’une parcelle à Kolwezi, dans la province minière du Lualaba. Cette déclaration de patrimoine intervient dans un contexte particulier pour l’ancien président de la Ceni.

Scandale