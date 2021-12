Tchad : qui sont les opposants amnistiés par Mahamat Idriss Déby Itno ?

En amont du dialogue national, le président de la transition a approuvé ce 29 novembre deux projets de loi portant amnistie pour 296 personnes, dont 257 liées aux groupes armés du pays. En voici les détails.

L’annonce était attendue : ce 29 novembre, en conseil des ministres, Mahamat Idriss Déby Itno a finalement officialisé l’adoption de deux projets de loi d’amnistie générale portés par le ministère de la Justice. Le premier concerne 39 personnes, accusées d’atteinte à l’intégrité de l’État et de délits d’opinion ou condamnées pour ces mêmes motifs.

Le second est de plus grande ampleur, puisqu’il concerne plus particulièrement les groupes politico-militaires et les opposants en exil avec lesquels le président de la transition a entrepris de négocier avant le dialogue national, prévu dans les prochains mois au Tchad. Il doit s’appliquer à 257 membres de groupes armés accusés d’actes de terrorisme ou d’enrôlement de mineurs de moins de 18 ans, ou détenus pour ces mêmes faits.

Le FACT également concerné