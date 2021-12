Macron, l’Afrique et la présidentielle française, par Marwane Ben Yahmed

À quelques mois de la présidentielle française et après un sommet Afrique-France qui fera date, le vote des quelque 5 millions de Français d’origine africaine représente un enjeu majeur pour Emmanuel Macron.

Cela fait tout juste quatre ans qu’Emmanuel Macron a prononcé son discours de Ouagadougou. Arrivé six mois plus tôt à l’Élysée, le chef de l’État français y dévoilait, face à un amphithéâtre bondé, les contours de la relation qu’il souhaitait tisser avec l’Afrique. En formulant une promesse serinée par tous ses prédécesseurs depuis le général de Gaulle : en finir avec la Françafrique, ses liens troubles et ses réseaux obscurs.

Changement radical

Sur la forme, le changement était radical. Un président français qui n’avait pas encore la quarantaine affrontait un auditoire étudiant, sans filet aucun, répondant à toutes les questions, y compris les moins diplomatiques et les plus dérangeantes.