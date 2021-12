Des cadres de la diplomatie économique de Washington aux responsables des institutions de développement, JA présente les acteurs clés de l’administration Biden en matière de business et de finance sur le continent, dont certains sont originaires.

Les crises sécuritaires (Éthiopie, Soudan, Sahel) paraissent occuper le haut de l’agenda africain de l’administration de Joe Biden. Et le collaborateur le plus visible en Afrique du 46e président américain est son secrétaire d’État, Anthony Blinken, qui intervient tantôt dans le conflit au Tigré, tantôt au sujet des velléités russes au Mali.

Pour autant, dès le début de son mandat, Joe Biden a mis en place une solide équipe de diplomates expérimentés et d’experts du développement et de la finance – dont plusieurs sont nés sur le continent – en première ligne de ses efforts en direction de l’Afrique. Si, en 2020, le continent africain ne comptait que pour environ 1,2 % du commerce international de biens des États-Unis – soit moins que l’Italie (1,8 %) –, cela représente plus de 50 milliards de dollars par an ces dernières années. Sur les neuf premiers mois de l’année, l’excédent commercial africain atteint 8,7 milliards de dollars.

Le stock d’investissements directs étrangers (IDE) américains en Afrique a atteint 43 milliards de dollars en 2019, soit presque autant que la Chine (44 milliards). Par ailleurs, Millenium Challenge Corporation (MCC) et Development Finance Corporation (US DFC) sont parmi les rares bailleurs capables de signer des chèques de 500 millions de dollars pour des projets africains. Enfin, les États-Unis occupent une voix prépondérante au sein d’institutions comme la Banque africaine de développement (BAD), la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI).